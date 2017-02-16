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ADLİYEDE KAVGA: 5 YARALI, 15 GÖZALTI

Adliyede kavga: 5 yaralı, 15 gözaltı

Adıyaman Adliyesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışmada 5 kişi yaralandı

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Adıyaman Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davaya katılan taraflar arasında yaşanan kavgada 5 kişi darp neticesi yaralanırken, 15 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava sonrasında mahkemeye katılan iki grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslar adliye içerisinde birbirine girdi. Adliye polislerinin müdahale ettiği kavga için çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıslardan 5 kişi darp neticesi yaralanırken 15 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
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