Adnan Menderes'in partisi kararını verdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "1946’da "Milli Şeflik" dönemine itiraz etmiş bir hareketin, ikinci Milli Şeflik dönemine de itiraz etmekten başka bir seçeneği yoktur." dedi.

Uysal, partisince İzmir İl Başkanlığı tarafından Fuar Göl Gazinosu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun süredir iktidardan uzak olmalarına rağmen alınları ak ve başları dik şekilde milletin huzurunda olduklarını kaydetti.

Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önceki seçimlerde Erzurum'da iktidarın önüne "Getirin idamı, bölücübaşını asalım" diyerek ip attığını söyleyerek, "Şimdi o ipi atanlar iktidarın karşısında havlu attı." diye konuştu.

Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda Genel İdare Kurulunda oybirliğiyle aldıkları kararla "Hayır" diyeceklerini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Bizim aldığımız 'Hayır' kararı sadece usulü tamamlama işlemi. Sebebi 1946’da Milli Şeflik dönemine itiraz etmiş bir hareketin, ikinci Milli Şeflik dönemine de itiraz etmekten başka bir seçeneği yoktur. Bugünkülerin milliliği de sorgulanır. Tek adam dayatmasıyla beraber Türkiye'de sadece madde madde referanduma sunulan anayasa değişiklik tekliflerinin içeriğine madde madde değil, ruhuna ve Türkiye'nin içine götürülmek istendiği noktaya bakıldığında bu değişiklik 'Bir kişinin şahsında bütün kuvvetleri onun nefsinde toplayalım' teklifidir."

17-25 Aralık'ta yolsuzluk var

Gültekin Uysal, 17-25 Aralık sürecine değinirken de "Evet burada bir yolsuzluk var" dedi. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada bir paralel örgütlenme var. Ama siz de bu paralel örgütün ucu size dokunduğu için onunla mücadele etmeye başladınız. Bu bedeli önünde sonunda bu suçu işleyenler ödeyecek. İsteseler de istemeseler de nefes aldıkları sürece bu milletin vicdanında ve Türkiye Cumhuriyet'i mahkemelerinde yargılanmaktan kaçamayacaklar."

AA