  • DEAŞ'ın hapishanelerinden dehşete düşüren görüntüler
  • Eğitimde yaz tatili kalkıyor mu ? Bakan açıkladı...
  • Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?
  • Adil Gür: ''Referandumun kaderini o belirleyecek''
  • Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

ADNAN MENDERES'İN PARTİSİ KARARINI VERDİ

Adnan Menderes'in partisi kararını verdi

Demokrat Parti'nin (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Başkanlık referandumuna “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "1946’da "Milli Şeflik" dönemine itiraz etmiş bir hareketin, ikinci Milli Şeflik dönemine de itiraz etmekten başka bir seçeneği yoktur." dedi.

Uysal, partisince İzmir İl Başkanlığı tarafından Fuar Göl Gazinosu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun süredir iktidardan uzak olmalarına rağmen alınları ak ve başları dik şekilde milletin huzurunda olduklarını kaydetti. 

Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önceki seçimlerde Erzurum'da iktidarın önüne "Getirin idamı, bölücübaşını asalım" diyerek ip attığını söyleyerek, "Şimdi o ipi atanlar iktidarın karşısında havlu attı." diye konuştu. 

Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda Genel İdare Kurulunda oybirliğiyle aldıkları kararla "Hayır" diyeceklerini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Bizim aldığımız 'Hayır' kararı sadece usulü tamamlama işlemi. Sebebi 1946’da Milli Şeflik dönemine itiraz etmiş bir hareketin, ikinci Milli Şeflik dönemine de itiraz etmekten başka bir seçeneği yoktur. Bugünkülerin milliliği de sorgulanır. Tek adam dayatmasıyla beraber Türkiye'de sadece madde madde referanduma sunulan anayasa değişiklik tekliflerinin içeriğine madde madde değil, ruhuna ve Türkiye'nin içine götürülmek istendiği noktaya bakıldığında bu değişiklik 'Bir kişinin şahsında bütün kuvvetleri onun nefsinde toplayalım' teklifidir."

17-25 Aralık'ta yolsuzluk var

Gültekin Uysal, 17-25 Aralık sürecine değinirken de "Evet burada bir yolsuzluk var" dedi. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada bir paralel örgütlenme var. Ama siz de bu paralel örgütün ucu size dokunduğu için onunla mücadele etmeye başladınız. Bu bedeli önünde sonunda bu suçu işleyenler ödeyecek. İsteseler de istemeseler de nefes aldıkları sürece bu milletin vicdanında ve Türkiye Cumhuriyet'i mahkemelerinde yargılanmaktan kaçamayacaklar."

AA

AA
62
Otobüsten inen kadını ormana götürüp...Otobüsten inen kadını ormana götürüp...
Mutluluğun sırrı yatak odasındaMutluluğun sırrı yatak odasında
Fotoğraf paylaşırken 40 kere düşününFotoğraf paylaşırken 40 kere düşünün
Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...
Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılarErdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar
Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsüAmasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü
Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyorKızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyor
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit oldu
Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiBahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS