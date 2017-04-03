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ADNAN OKTAR REFERANDUMDA OYUNUN RENGİNİ AÇIKLADI

Adnan Oktar referandumda oyunun rengini açıkladı

Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar A9 kanalında referandum kararını açıkladı

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"Evet" oyu vereceğini belirten Adnan Oktar, "Tayyip hocamın önünü açın" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Twitter adresinden de referandum kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktar, "Biz başta başkanlık sistemine bölünme getireceği için karşı durduk. Bölünmeye kapalı olan Partili Cumhurbaşkanlığı'nı destekleriz dedik. Ben Sn Bahçeli'ye de Tayyip Hocam'a da güveniyorum. Federasyona kapalı bir sistem olacağının garantisi verildiği için evet diyorum" ifadelerini paylaştı.

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