Adnan Oktar referandumda oyunun rengini açıkladı

"Evet" oyu vereceğini belirten Adnan Oktar, "Tayyip hocamın önünü açın" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.



Twitter adresinden de referandum kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktar, "Biz başta başkanlık sistemine bölünme getireceği için karşı durduk. Bölünmeye kapalı olan Partili Cumhurbaşkanlığı'nı destekleriz dedik. Ben Sn Bahçeli'ye de Tayyip Hocam'a da güveniyorum. Federasyona kapalı bir sistem olacağının garantisi verildiği için evet diyorum" ifadelerini paylaştı.