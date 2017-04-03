Adnan Oktar referandumda oyunun rengini açıkladı

"Evet" oyu vereceğini belirten Adnan Oktar, "Tayyip hocamın önünü açın" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
Twitter adresinden de referandum kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktar, "Biz başta başkanlık sistemine bölünme getireceği için karşı durduk. Bölünmeye kapalı olan Partili Cumhurbaşkanlığı'nı destekleriz dedik. Ben Sn Bahçeli'ye de Tayyip Hocam'a da güveniyorum. Federasyona kapalı bir sistem olacağının garantisi verildiği için evet diyorum" ifadelerini paylaştı.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS