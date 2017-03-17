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ADRİANA LİMA DUDAK DUDAĞA

Adriana Lima dudak dudağa

Yeni ilişkisini bitiren Brezilyalı model Adriana Lima, yeni aşkıyla öpüşürken yakalandı.

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Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı. Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde bir kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ve bu kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. 
 

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