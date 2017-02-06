AFAD Başkanı: "Az hasarlı evlere girmesinler"

Başbakanlık Afet ve Acil Durum AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Çanakkale'de meydana gelen depremlere ilişkin, "Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler." dedi.

Çanakale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyüne gelen Bilden, burada incelemelerde bulundu. Bilden, Mobil Koordinasyon Merkezi'nde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan bilgi aldı.

Daha sonra depremzedelerin kalacağı çadırlarda incelemelerde bulunan Bilden, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerin bölgede olduğunu kaydetti. Çevre illerden de gelen arama kurtarma ekiplerinin ilçede bulunduğunu aktaran Bilden, “İhtiyaç kadar çadır geldi gelmeye devam ediyor. Yine ihtiyaç kadar konteynerler geliyor. Duş konteyneri ve tuvalet konteynerleri gelecek. Koordinasyon tırımızı burada konuşlandırdık. Arkadaşlarımız buradan yönetecekler. Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalacakları yataklı yerler hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarımız hazır bekliyor.” diye konuştu.

Çadırların kurulduğunu ve her imkanın sağlandığını dile getiren Bilden, “Ama artçılarımız devam ediyor. Malumunuz sabahki 5,3 depremden sonra yine 13.58'de 5,3 şiddetinde bir deprem oldu. Evlerin yapı stoku kötü. Geleneksel taşlarla, kerpiçlerle evler yapılmış. Çok az bir depremde bile zarar görebilir onlar. Onun için biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler. Yetkililerin uyarısını beklesinler. Tekrar büyük geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca yetkililer çevre mahallerde hasar tespit çalışmalarının başlayacağını belirttiler.

DEPREMDEN ZARAR GÖREN YUKARIKÖY’E ÇADIR KENT KURULDU

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından en çok zarar gören Yukarıköy’e Kızılay ve AFAD işbirliğiyle çadır kent kuruldu.

Gürpınar açıklarında bugün saat 06.51’de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 12 köyde toplam 300’e yakın ev zarar gördü. Çanakkale Valiliği tarafından zarar gören 12 köyde çalışma yapılması için kriz masası kuruldu. Kızılay ve AFAD ekiplerince bölgeye kurulacak çadır kent için alan seçimi yapılıp çalışmalara başlandı. Depremde en çok zarar gören Yukarıköy’e gönderilen çadırlar AFAD ve Kızılay ekiplerince kurularak hazır hale getirilirken, ayrıca bölgede aşevi de oluşturuldu. İl Özel İdaresi tarafından köye kurulan ikram çadırı hizmet vermeye başladı. Kızılay ekipleri tarafından köyde 1 de çadır hastane kuruldu. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından uydu haberleşme sistemi aracı bölgeye konuşlandırıldı. İzmir Büyük Şehir Belediyesi’ne bağlı AKS 110 ekipleri de bölgeye gelerek olası sorunlara karşı hazır bekletiliyor. Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 12 köydeki gebeler, yeni doğum yapan ve küçük çocuğu bulunan kadınlar Ayvacık Devlet Hastanesi ile Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne yerleştirildi.

Deprem bölgesine gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasar gören 12 köyde inceleme yaptı. Ardından depremin en çok zarar gördüğü Yukarıköy’e gelen Dr. Kerem Kınık, "Ayvacık bölgesinde 11 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 180 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Şu anda AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı. Ayvacık’ın etkilenen bu köyü ve 11 köyünde çadır ve battaniye vereceğiz. Önümüzdeki günler içerisinde de AFAD koordinasyonunda burada konteynır kent kurulacak" dedi.

AA & DHA