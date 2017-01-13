AFERİN SANA ALEYNA !

Aferin sana Aleyna !

Alkollü mekanlarda sahne almasıyla tartışma yaratan 16 yaşındaki genç popçu Aleyna, Fizik sınavından 100 puan aldı

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden 'Cevapsız Çınlama’ şarkısı ile büyük bir çıkışa imza atan 16 yaşındaki popçu Aleyna Tilki 'derslerimde de çok başarılıyım' dercesine bir paylaşımda bulundu.
 
Aleyna Tilki, 100 tam puan aldığı Fizik sınav kağıdını sosyal medyadan paylaştı.

Henüz lise öğrencisi olan genç popçu Twitter´dan yaptığı paylaşım şöyle:

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"YAZIM ÇOK KÖTÜ KUSURA BAKMAYIN"
 
Aleyna Tilki "Fizik dersinden 100 aldım. Yazım çok kötü ama kusura bakmayın" notuyla paylaştı.
 
Genç popçunun bu paylaşımı sosyal paylaşım sitesi Twitter´dan çok sayıda beğeni ve yeniden paylaşım (RT) aldı.

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