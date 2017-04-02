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AFGAN MÜLTECİLER İRAN'DAN VAN'A GELDİ !

Afgan mülteciler İran'dan Van'a geldi !

İran üzerinden Van'a gelen Afgan mülteciler otel ve spor salonuna yerleştirildi.

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İran üzerinden Van'a geldiği belirtilen Afganistan uyruklu mülteciler, İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetkililer tarafından otel ve spor salonlarına yerleştirildi.

Konuya ilgili İHA muhabirine konuşan İHH Van yetkilisi İbrahim Çinkılıç, vatandaşların haber vermesi üzerine otogar gittiklerini belirterek, "Van otogarında gittiğimizde 100-150 civarında Afgan uyruklu vatandaşın olduğunu gördük. Daha sonra bunlar toplu şekilde İran üzerinden geldiklerini belirttiler. Biz de kadın ve çocukları çeşitli otellere yerleştirdik. Şuan 90'a yakın erkeği spor salonuna yerleştirdik. Vatandaşlarımızla birlikte battaniye falan ayarladık. Van Büyükşehir Belediyesi kahvaltı öğle yemeği ve akşam yemeği verecek. Emniyete gerekli bilgiler verildi. Göç İdaresi Müdürlüğü yarın gerekli işlemleri yapacak ve akibetleri belli olacak" dedi.

İHA
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