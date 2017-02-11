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AFP'DEN FLAŞ 'EL BAB' İDDİASI

AFP'den flaş 'El Bab' iddiası

Terör örgütü DEAŞ kontrolündeki El Bab ilçesinden bir son dakika haberi geldi. AFP, Türk askerleri ve Suriyeli muhaliflerin kasaba merkezine girdiğini iddia etti.

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Uluslararası haber ajansı AFP, iddiasını Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan Türk askeri ve müttefik muhalifler, kasabaya batıdan girdi ve bazı alanları kontrol altına aldı" denildi.

Associated Press'in haberinde ise, "Türkiye destekli Ahrar el Şam mensuplarının El Bab'ın güneybatı mahallelerindeki ambarları ve spor kompleksini ele geçirdiği" belirtildi.

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REJİM DE GÜNEYDEN İLERLİYOR
11 Şubat 2017 itibarıyla yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, TSK ve ÖSO güçlerinden oluşan Fırat Kalkanı unsurları terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'a batıdan girdi. Suriye rejim güçleri ise El Bab'ın sadece 1 km güneyinde bulunan Tadih kasabasına doğru ilerliyor. 

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