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AFYONKARAHİSAR'DA ESKİ KOCA DEHŞETİ

Afyonkarahisar'da eski koca dehşeti

Afyonkarahisar'da 29 yaşındaki Ebru Dere, çocuğunu görmeye gittiği ayrı yaşadığı eşinin evininde öldürüldü.

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Afyonkarahisar'da 29 yaşındaki Ebru D., çocuğunu görmeye gittiği evde bir süredir ayrı yaşadığı eşi 31 yaşındaki Ahmet D. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay bugün Afyonkarahisar merkez Kayadibi Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Ebru D., öğle saatlerinde 5 aylık çocuğunu görmek için bir süreden bu yana ayrı yaşadığı eşi Ahmet D.'nin evine geldi. Burada taraflar arasında Ebru ve Ahmet D. çifti arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokağa taşarken, evdeki av tüfeğini alan Ahmet D., eşine rastgele ateş açtı. Ebru D. kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ebru D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis kaçan cinayet şüphelisi Ahmet D.'yi kısa sürede yakaladı. Ebru D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme ardından morga konuldu.

DHA
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