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AFYONKARAHİSAR'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişilerce bacağından vurulan 33 yaşındaki Murat B., yaralandı.

Yeşil Park yakınlarında saat 20.00 sıralarında Murat B. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Gruptan 3 kişi, tartışma sonrası bir otomobille, yaya olarak olay yerinrden ayrılan Murat B.'nin peşine düştü. Dumlupınar Mahallesi Osman Atilla Caddesi'nde Murat B.'nin önünü kesen gruptan, Yahya K. tabancayla Murat B.ye ateş etti. Murat B., bacağından yaralanırken, rastgele çevreye de birkaç el ateş açan şüpheliler, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Murat B., çevredekilerin yardımıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, otomobilin kiralık olduğunu tespit etti, araç kiralama şirketiyle irtibata geçti. Yer belirleme sistemiyle otomobilin bulunduğu noktayı tespit eden polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
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