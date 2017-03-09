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AĞABEYİ DARBEYİ YÖNETEN ŞABAN DİŞLİ'NİN YEĞENİ DE FİRARDA

Ağabeyi darbeyi yöneten Şaban Dişli'nin yeğeni de firarda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli’nin, Bakü Büyükelçiliği’nde görevli oğlunun da, FETÖ üyesi olduğu ve arandığı belirlendi.

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15 Temmuz Gülen Cemaati’nin darbe girişiminin başındaki isimlerinden, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli’nin, Bakü Büyükelçiliği’nde görevli oğlunun da, FETÖ üyesi olduğu ve arandığı belirlendi.

Akşam gazetesinin haberine göre, Ankara'da hazırlanan FETÖ Çatı İddianamesi’nde ihanet girişimine komuta eden 38 kişilik ekip içinde yer alan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Dişli’nin, kalkışmanın yaşandığı tarihte Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’nde 2. katip olarak görev yapan oğlu Mehmet Beyazıt'ın da, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

BAKÜ'DEN DE FİRAR ETTİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda dönmesi için çağrı yapılan Mehmet Beyazıt Dişli’nin, bu çağrıya uymadığı ve Bakü’den üçüncü bir ülkeye geçiş yaptığı öğrenildi. Yurda dönmeyi reddeden Dişli, Eylül ayında meslekten çıkarıldı.

İLGİNÇ BİR DOLAR SAVUNMASI

15 Temmuz'da Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı görevinde bulunan eski Tümgeneral Mehmet Dişli, oğlundan söz ederek şu ifadeyi vermişti: “Söz konusu bir dolar oğlum Dişli'nin ilk defa görev yeri olan Azerbaycan'a atandığı için ve yurtdışında maaş aldığından dolayı orada yapmış olduğumuz harcamalardan artan dolarlardan bir tanesidir.”

 

Akşam
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