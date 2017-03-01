Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !

Bir bankada çalışan Ceylan T., sosyal medya hesabında, ‘gururlu bir abi’ diye bahsettiği 38 yaşındaki ağabeyi Erhan T. tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü. Bu arada kız kardeşini öldüren Erhan T. hakkında yapılan araştırma ilginç bir detayı ortaya çıkardı. T.’nun, 2006 Mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların faillerinden biri olduğu anlaşıldı.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan 24 yaşındaki Ceylan T., Ataşehir Feratpaşa Mahallesi’ndeki evine gelen ağabeyi Erhan T. (38) tarafından tabancayla öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre önceki gece anne babası ile kardeşinin kaldığı eve gelen T., kız kardeşi Ceylan’ın yattığı odaya yöneldi.

İddiaya göre odasının kapısının açılmasıyla birlikte uyanan Ceylan’a ağabeyi, “Sen ne haltlar karıştırıyorsun” diye bağırdı. T., ardından belinden çıkardığı tabancayla kız kardeşine ateş etti. Başından vurulan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya şahit olan anne babası ise cinayete engel olamadı.

‘ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM AMA DURDURAMADIM’

Ceylan T.’nun bir süredir Bekir isimli kişiyle arkadaşlık yaptığı ve birlikte sinemaya gittiği, bunu öğrenen abisinin cinayeti işlediği öne sürüldü. Kızı gözleri önünde oğlu tarafından öldürülen baba Adem T.’nun polise verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: “Kapıyı açtığımız sırada bir anda Ceylan’ın odasına yöneldi. ‘Sen ne haltlar karıştırıyorsun’ diye bağırdığını duyduk. Silahını çıkarıp ateş etti. Engellemeye çalıştım ama durduramadım.”

Olay yerinde hayatını kaybeden bankacı Ceylan’ın cenazesi ise ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

‘GURURLU BİR ABİNİN KARDEŞİ’ MESAJI

2’si kız 5 çocukları olan T. Ailesi olayla ilgili konuşmazken, genç kızın öldürülmesi çalışma arkadaşlarını ve komşularını şoka uğrattı. Ceylan’ın arkadaşları, olaya inanamadıklarını söylerken, “Bir erkek arkadaşı olduğunu biliyorduk. Ağabeyinden de hep iyi bahsederdi” dedi. Sosyal medyada Ceylan’la ilgili başsağlığı mesajları yazılırken, genç kızın bir süre önce ailesiyle ilgili mesajı dikkat çekti. Ağabeyi ile ilgili genç kızın, “Dünyanın en iyi ablasına sahip, can yoldaşı bir annenin kızı, gururlu bir abinin kardeşi, babasının kızı, gülmeye âşık” diye yazdığı görüldü.

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Bürosu ile Ataşehir Asayiş Büro ekiplerinin peşine düştüğü Erhan T. hakkında yapılan araştırma ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

DANIŞTAY SALDIRISI SANIKLARI ARASINDA

T.’nun, 2006 Mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların faillerinden biri olduğu anlaşıldı. Mayıs 2006’daki saldırıların ardından kısa sürede yakalanan T.’nun, 12 Mart 2014’e kadar hapis yattığı öğrenildi. T.’nun sanık olarak mahkemede verdiği ifade ile tahliyesinden sonraki açıklamaları, kişiliğini de ortaya koymaya yetti. Danıştay saldırısının Ergenekon ana davasıyla birleştirilmesi nedeniyle Ergenekon sanığı olarak yargılanan T.’nun, Danıştay saldırısında sanık Alparslan Arslan’la Ankara’ya giden 2 kişiden biri olduğu, Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılmasıyla ilgili bölgede keşif yaptığı anlaşıldı. Ergenekon ana davasının 133’üncü duruşmasında ifade veren T., Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atmadığını sadece üçüncü bombanın atılması olayında Alparslan Arslan’la birlikte gittiğini söyledi.

‘ALPARSLAN ARSLAN’I ARADIM’

“Neredesin” diye sormak maksadı ile Alparslan Arslan ile birkaç telefon görüşmesi yaptığını belirten T., Danıştay’ın ne olduğunu bilmediğini, Danıştay kelimesini tam anlamıyla söylemeyi cezaevine girdikten 6 ay sonra öğrendiğini anlattı. Erhan T., Ankara’ya giderken Osman Yıldırım ve Alparslan Arslan’ın kendilerine Danıştay saldırısından bahsetmediğini de belirtmişti.

'UYUŞTURUCU KULLANIRIM' DEMİŞTİ

Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması olayından sonra camiye gidip öğle namazı kıldıklarını oradan da bara gittiğini söyleyen Erhan T., “Dinci değilim ama dindar bir insanım. Cuma namazlarını kaçırmamaya çalışırım. Arada bir uyuşturucu da kullanırım. Cumhuriyet Gazetesi’ne üçüncü bombanın atılması olayında bir tane azmettiricim varsa o da eyleme gönderen Osman Yıldırım” demişti.

Danıştay suikastına ilişkin iddianamede türban aleyhine davranan kişi ve kurumlara ders vermek için örgüt kurmakla suçlandığı hatırlatılan Erhan T., böyle bir örgütün olmadığını öne sürdü. Erhan T., Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım aracılığı ile Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılmadan 6 ay önce tanıştığını belirtti. Erhan T., 2003’te tanıştığı Osman Yıldırım’ın bilgisi olmadan Alparslan Arslan ile bir dakika bile görüşmediğini ifade etti.