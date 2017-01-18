AĞAOĞLU 22 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNDEN AYRILDI MI?

Ağaoğlu 22 yaşındaki sevgilisinden ayrıldı mı?

Ali Ağaoğluna 'Aşkısı' diye seslenen, aşk dolu videolarını Instagram'da paylaşan Duygu Su'yun bir anda sessizliğe bürünmesi 'ayrıldılar mı?' sorusunu akıllara getirdi

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Ali Ağaoğluna 'Aşkısı' diye seslenen, aşk dolu videolarını Instagram'da paylaşan Duygu Su'yun bir anda sessizliğe bürünmesi 'ayrıldılar mı?' sorusunu akıllara getirdi

Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu (61) ile kendisinden 39 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gürpınar (22) yaklaşık 7 aydır aşk yaşıyor.

Ali Bey’e ‘Aşkısı’ diye seslenen, aşk dolu videolarını Instagram’da paylaşan Duygu Su bir anda sessizliğe büründü.
 
Sosyal medyada bir şey paylaşmaz, Ali Bey ile davetlerde görünmez oldu. Çiftin ayrıldığı iddia edildi. Ancak birlikteler.
 
Duygu Su sevgilisinin sahibi oldugu Ataşehir My Club’ın başına geçti. Yoğun olduğu için sosyal medyadan çekildi.
 
Ali Ağaoğlu’nun sevgilisi Duygu Su Gürpınar balerin ve pilates hocası.

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