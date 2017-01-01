Ağaoğlu yılbaşına Uludağ’da ailesiyle girdi

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, 2017 yılına Uludağ'da ailesiyle birlikte girdi. Ağaoğlu, 2017 yılında iş adamlarına büyük görev düştüğünü ve yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi. Ağaoğlu ayrıca, 2016'da unutamayacağı olay olarak 15 Temmuz darbe girişimini söyledi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2017 yılına Uludağ'da sahibi olduğu otelde ailesiyle birlikte girdi. Geri sayım başladığında otelde coşku doruğa çıkarken, 2017'nin ilk dakikalarında Ağaoğlu, hafta başında görkemli bir düğünle dünya evine giren kızı Sena Kırcal ile damadı Koray Kırcal'a sarılarak mutluluklar diledi. Eşi Semra Ağaoğlu ile dans eden Ali Ağaoğlu, ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2016 yılının dünya için ve özellikle Türkiye için çok zor bir yıl olduğunu söyledi.

"2017 yılı çok daha iyi olacak diye düşünüyorum"

"Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız en zor yıllardan biriydi" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bütün kötülükler ihanetler geride kalır ve 2017 hem dünya için hem Türkiye için çok daha hayırlı olur. 2016 yılında hiç unutamadığım o kadar çok şey var ki. Ülkemle ilgili 15 Temmuz Türkiye'nin yaşadığı en talihsiz olaylardan, terör olaylarından biriydi. Sadece 2016 yılı için değil çok daha yüzlerce yıl unutulacak bir şey değil. Allah'a şükür halkımızın sağduyusuyla başarılı bir şekilde engellenmiş oldu. 2017 çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. 2017'yi de Uludağ'da, zirvede ailemle beraber, çocuklarımla beraber kutladık. 2017'ye "hoş geldin" diyoruz."

"Bu melanetin üzerinden yatırım yaparak gelebiliriz"

2017 yılında yatırıma tam gaz devam edeceklerini ifade eden Ağaoğlu, "Bu melanetin üzerinden ancak yatırım yaparak gelebiliriz. Biz iş adamlarına çok büyük görevler var 2017 için. Biz ona hazırız ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hafta başında dünya evine giren Koray ve Sena Kırcal çifti ise 2017 yılından sağlık, mutluluk ve barış dilediklerini söyledi.