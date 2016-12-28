Ağrı Belediye Başkanı tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Belediye Eşbaşkanı DBP'li Mukaddes Kubilay, geçen 22 Aralık günü İzmir'de gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Ağrı'ya getirilen Kubilay, Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Eşbaşkan Mukaddes Kubilay, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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