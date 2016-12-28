YEREL HABERLER
Ağrı Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Ağrı Belediye Başkanı tutuklandı

Ağrı Belediye Eşbaşkanı DBP'li Mukaddes Kubilay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Belediye Eşbaşkanı DBP'li Mukaddes Kubilay, geçen 22 Aralık günü İzmir'de gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Ağrı'ya getirilen Kubilay, Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Eşbaşkan Mukaddes Kubilay, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
389
Suriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdiSuriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdi
Burhan Kuzu son anketi açıkladıBurhan Kuzu son anketi açıkladı
İstanbul'da mafya operasyonuİstanbul'da mafya operasyonu
Sakallarını kesip, etekle geziyor !Sakallarını kesip, etekle geziyor !
Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi
İngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyorİngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyor
Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili olarak ilk kez ortaya çıkan belgeMehmet Âkif Ersoy ile ilgili olarak ilk kez ortaya çıkan belge
Gelin adayından talip olduğu damat adayına şehvetli dansGelin adayından talip olduğu damat adayına şehvetli dans
Erdoğan'dan Batı'ya sert eleştiriErdoğan'dan Batı'ya sert eleştiri
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS