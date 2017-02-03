AĞRI'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kamyonet ile TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik  kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı yönüne seyreden 04 D 3365  plakalı kamyonetin sürücüsü, sınır kapısına 10 kilometre kala gidiş istikametinin  tersi yönde manevra yapmak istedi. Kamyonet bu sırada Gürbulak yönünden gelen  Abdul Haluk Tarhan yönetimindeki 33 BFJ 64 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonet, yol kenarında duran 31 AJY 29  plakalı başka bir tıra çarparak dururken, Tarhan yönetimindeki tır şarampole  yuvarlandı.

Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken,  tır sürücüsü Tarhan hafif yaralandı.

Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, yakınlardan  kazada hayatını kaybedenlerin Hanifi Özkan ve İnan Hacıoğlu olduğu öğrenildi.

Tarhan ile hayatını kaybedenlerin cenazeleri Doğubayazıt Devlet  Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda 1 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

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