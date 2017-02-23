Ah elma ah, sen neymişsin...

Elvan Göknel Karaçay

Yok, yok mevzu bildiğimiz elmalardan değil. Hani akıllı telefonlar var ya, işte onun simgesinden bahsediyorum.

Yepyeni yedi numaralı telefonumun kamerası birdenbire bozuldu. İşte maceramız o gün başladı. Koskoca İstanbul'da Elmanın iki adet mağazası var. Ama randevu almak, deveye hendek atlamaktan daha zor.

Neredeyse yirmidört saat randevu almaya çalışıyoruz. Sevgilim ayrı uğraşıyor, ben ayrı. Maalesef beş gündür bunu başaramadık. Gece yarısından sonra bile uyanıp deneyeyim diyorum, sonuç yine olumsuz oluyor.

Bununla ilgili herhangi bir taktik varmı diye araştırma yapayım dedim. Bazı insanların ne kadar cin fikirli olduğuna artık kesin inandım. Meğer birileri randevu alıp, sonra parayla başkalarına satıyorlarmış. Bunu okuyunca, az kalsın sandalyeden düşüyordum. Maç ve konser biletlerinin karaborsası olduğu herkesçe malum, fakat böylesini hiç duymamıştım.

Pardon da bende o uyanık geçinenlere para kaptıracak göz yok. Verenler var ki, çoğu forumda bahsi geçiyor.

Şimdi daha da hırs bastı. İnat ettim o randevuyu mutlaka alacağım. Alınca da sizlere haber edeceğim.

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SPOR & REJİM ÜZERİNE ...

Düzenli Bir Şekilde Spor ve Rejim Yapamayanlar İçin 12 Tavsiye... (ALINTI)

Spor yapmaya vakit bulamayan, her pazartesi başladığı rejimi salı günü bozanlardan mısınız?

Düzenli olarak spor veya rejim yapamıyorsanız, yeme düzeninizi ve günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek kalori yakmanız mümkün. İstediğiniz görünümü elde etmek için çok paralar harcamanıza da gerek yok. Size sağlıklı yaşam için yapılması gerekenleri, nedenleri ve sonuçları ile birlikte sıraladık.

1. Kaliteli Bir Uyku

Bir uyku düzeni oluşturmak, yeteri kadar uyumak, genel önerilere göre 8 saat uyumak, metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Yeteri kadar uyumadığınız zaman vücudunuz enerjisini toplayamayacak ve daha az kalori yakacaksınız. Çok uyumak da, az uyumak kadar metabolizmanızı yavaşlatır; dengeyi sağlayın!

2. Sabah Uyandığınızda 2 Bardak Su İçin

Sabah uyandığınızda 2 bardak su içmek iç organlarınızın uyanmasına yardımcı olacaktır.

3. İyi Bir Kahvaltı

Klasik bir söylem olan “Kahvaltını krallar gibi yap” sözü kahvaltının önemini vurguluyor. Kahvaltınızda yumurta, tam tahıllı ekmek, üç çeşit sebze (biber, domates, salatalık, maydanoz, vb) mutlaka olsun. Kahvaltıda yiyeceğiniz yumurta, vücudunuza sağladığı proteinin yanında zor öğütülmesi sebebiyle sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Kahvaltılarda ve gün içerisinde türk kültürünün bir parçası olan çayı azaltmak sizin için faydalı olacaktır. Çünkü çayın içindeki etkin maddeler kandaki demiri tutarak emilimini engellemektedir. Her ne kadar çaydan vazgeçemesek de azaltmak güzel bir çözüm olacak.

4. Kahve Daha Masum Bir Öneri

Ara öğünlerinizde tercih edeceğiniz bir fincan şekersiz türk kahvesi veya sade bir filtre kahve metabolizmanızı hızlandıracak, yağ yakımını kolaylaştıracaktır. Kan akışını hızlandırıp selüliti azaltıığı da söylenmektedir. Ayrıca spordan yarım saat önce içilen kahvenin yağ yakımına ekstra bir faydası olacaktır. Şekersiz kahve içemiyorum diyenleri sağlıklı beslenmekten soğutmayacağız elbette; kahvenin yanında yiyeceğiniz küçük bir parça bitter çikolata sağlıklı bir kaçamak olacaktır.

5. Öğün Atlamayın

Öğle ve akşam öğünlerini atlamayın. Öğünlerde yediklerinizde önemli tabii; örneğin şeker ve karbonhidrat değeri yüksek yiyecekleri üst üste yemeyin. Yani ekmek, pilav, makarna, patates, börek ve tatlıyı aynı öğünde tüketmeyin. Bu yiyecek gruplarından öğününüzde sadece bir tanesi olsun. Ama bu yiyecekleri mutlaka bol sebze ve yoğurtla tüketin. Yoğurt tam bir mucizedir. Hem göbek yağlarını, hem karaciğer yağlarını eritir. Öğünlere 1 kase yoğurt ilave edin. Ne çok uzun süre aç kalın ne de çok sık yiyin. Çok uzun süre aç kalmak metabolizmanızı yavaşlatır.

6. Günde İki Fincan Yeşil Çay

Yeşil çay da metabolizmanızı hızlandıracak, yağ yakımınızı kolaylaştıracak harika bir içecek. Yeşil çayın kanseri önleyici bir etkisi olduğu da söylenmektedir.

Yazının devamı Pazartesi günü burada sizlerle olacaktır. Bahar ardı yaz, artık ihtiyacımız var ise, acil önlem almamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Kısacası vaktidir ufaktan yola koyulmanın.

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LÜGAT 365...

Gelelim bu haftaki kelimemize;

MÂNEVİ̇

Maddeyle ilgisi bulunmayan. Beş duyuyla hissedilmeyen. Ruhâni. Dilimize Arapçadan geçmiştir. İç, öz ve ruh anlamındaki mânâ kelimesinden türetilmiştir.

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Sevgili Evren bugünden Pazartesi sabahına kadar günlerimiz;

sağlıkla

bollukla

bereketle

neşeyle

umutla

sevinçle

geçsin pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.