AHLAKSIZ TEKLİFİ YAPAN ÜNLÜ BİR İŞADAMI ÇIKTI

Ahlaksız teklifi yapan ünlü bir işadamı çıktı

Beyaz TV'nin güzel suncusu Neşe Sapmaz'ın "beni taciz ediyor" diye suçladığı kişinin ünlü işadamı olduğu öne sürüldü.

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Sunucu Neşe Sapmaz’a ‘Seni çıtır çıtır yemek istiyorum’ diye taciz mesajı atan kişinin Türkiye'nin önde gelen firmalarının patronu olduğu öne sürüldü.

Sunucu Neşe Sapmaz'ın savcılığa "Proje konuşup iş teklif etmek için telefonumu aldı. Sonra 'Uygunsan yemeğe çıkalım, seni çıtır çıtır yemek istiyorum' diye taciz mesajları attı. Bana mobbing uygulayıp psikolojimi bozdu" diye şikayet ettiği Ü.A.'nın kimliği ortaya çıktı. İddialara göre o isim; Türkiye'nin en büyük kargo firmalarından ve bir eğitim kurumunun patronu.

Ayrıca aynı iş adamının yıllar önce İstanbul'da bir rezidansta kişiye özel defile de yaptırdığı iddia edilmişti.

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel taciz iddiasına bugünkü köşesinde yer verdi. Tezel bu işadamının adını da köşesinde açıkladı.

İşte Tezel'in yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

"TRT başta olmak üzere birçok kanalda kültür sanat ve spor programları sunan ve şu an Beyaz TV'de görme engellilerin sorunlarını ele alan 'Gönül Gözü' programının sunuculuğunu üstlenen Neşe Sapmaz, Levent'teki bir AVM'nin restoranında arkadaşlarıyla yemek yerken tesadüfen Ümit A. adlı işadamıyla tanışmış. İş teklif etme bahanesiyle kendisine yaklaşıp telefon numarasını alan Ümit A., Sapmaz'a 'Bir gece seni yemeğe çıkarıp çıtır çıtır yemek istiyorum. Uygun musun?' şeklinde bir mesaj atmış. Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü sunucu, bu kez de sosyal medyadan cinsel taciz mesajlarına maruz kalmış."

Sabah
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