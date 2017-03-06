  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • Memurların alacağı para belli oldu
  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı

AHMEDİNEJAD O YASAĞI DELDİ VE ORAYA ÜYE OLDU

Ahmedinejad o yasağı deldi ve oraya üye oldu

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, kendisine yönelik protestoların ardından, ülkesinde yasaklanan Twitter’a katıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sosyal medya sitelerine erişimin yasak olduğu İran’da ülkenin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ‘Ahmedinejad1956’ adıyla Twitter’a üye oldu.

İlk tweetini İngilizce olarak paylaşan Ahmedinejad, beslemeyle başladığı mesajında ''Dünyanın sevgili insanları Selâmün aleyküm” diye yazdı. Ahmedinejat mesajını ‘I am on Twitter’ (Twitter’dayım)'' etiketiyle bitirdi.

fo-082.jpg

Twitter’ın yasaklı olduğu İran’da aralarında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif olmak üzere çok sayıda siyasinin Twitter hesabı bulunuyor. Hatta ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından farklı dillerde sık sık paylaşımda bulunuyor.

404
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Erken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştıErken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştı
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Tuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladıTuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladı
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Survivor'da bir ilk !Survivor'da bir ilk !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS