Ahmedinejad o yasağı deldi ve oraya üye oldu

Sosyal medya sitelerine erişimin yasak olduğu İran’da ülkenin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ‘Ahmedinejad1956’ adıyla Twitter’a üye oldu.

İlk tweetini İngilizce olarak paylaşan Ahmedinejad, beslemeyle başladığı mesajında ''Dünyanın sevgili insanları Selâmün aleyküm” diye yazdı. Ahmedinejat mesajını ‘I am on Twitter’ (Twitter’dayım)'' etiketiyle bitirdi.

Twitter’ın yasaklı olduğu İran’da aralarında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif olmak üzere çok sayıda siyasinin Twitter hesabı bulunuyor. Hatta ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından farklı dillerde sık sık paylaşımda bulunuyor.