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AHMET DAVUTOĞLU SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Ahmet Davutoğlu suskunluğunu bozdu

Davutoğlu, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermemesini eleştirdi.

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Uzun süredir sessizliğiyle dikkat çeken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin Hollanda tarafından iptal edilmesiyle ilgili "Demokrasinin, katılımcılığın, ifade özgürlüğünün beşiği olduğu iddiasındaki Avrupanın konu Türkiye olunca takındığı tavır kabul edilemez. Dışişleri Bakanımıza demokratik bir toplantı için izin vermemek tahammülsüzlüğün ne noktaya geldiğini açıkça göstermektedir" dedi.

Eski Başbakan Davutoğlu, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermemesini eleştirdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Davutoğlu, şunları kaydetti: "Demokrasinin, katılımcılığın, ifade özgürlüğünün beşiği olduğu iddiasındaki Avrupanın konu Türkiye olunca takındığı tavır kabul edilemez. Popülist, ırkçı, ayrıştırıcı yaklaşımların geçer akçe olduğu bir dönemde aklı selim herkesten çok demokratik ülkeler için bir zarurettir. Dışişleri Bakanımıza demokratik bir toplantı için izin vermemek tahammülsüzlüğün ne noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. İnsanımızın nesillerdir kendine yurt bildiği ülkelerin en demokratik hakları engelleyen yaklaşımları tarihlerine utanç olarak geçmektedir."

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