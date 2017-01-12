AHMET DAVUTOĞLU'NUN KARDEŞİNE FETÖ GÖZALTISI

Ahmet Davutoğlu'nun kardeşine FETÖ gözaltısı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kardeşinin FETÖ soruşturmasında gözaltına alındığı ileri sürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara'yı karıştıran iddianın sahibi Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik.

Özçelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kardeşinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığını, bir süre sonra da serbest bırakıldığını iddia etti.

Gözaltı olayının AK Parti kulislerinde konuşulduğunu belirten Özçelik, "İddiaları Davutoğlu’nun bir yakınına sorduk. 'Gözaltı olayı doğru, ama kısa süre sonra serbest bırakıldı' dedi. Nedeni konusundaki sorularımızı ise yanıtsız bıraktı." diye yazdı.

İddiaya göre Davutoğlu'na yakın bir isim gözaltı olayını doğruladı. Olayın ne zaman cereyan ettiği bilinmiyor. Ancak bugüne kadar sır olarak kalması sağlandı. 

Kulislerde konuşulanlara göre Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan dönemindeki icraatlarını mercek altına alındı. Özellikle örtülü ödenek harcamaları yakında gündeme getirilebilir.

Kaynak: Aydınlık / İsmet ÖZÇELİK

457
''AK Parti'den MHP'ye 50 bin kadro sözü'' iddiası''AK Parti'den MHP'ye 50 bin kadro sözü'' iddiası
'Darbe olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna o isim oturacaktı''Darbe olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna o isim oturacaktı'
FETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyorduFETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyordu
Emniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştuEmniyetin önünde öldürülen teröristin babası konuştu
''PKK'lıları serbest bırakmamızı hükümet istedi''''PKK'lıları serbest bırakmamızı hükümet istedi''
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Batman kaçak elektrik kullanımında zirvedeBatman kaçak elektrik kullanımında zirvede
Canlı yayında seks skandalı !Canlı yayında seks skandalı !
MHP'de bir şok istifa dahaMHP'de bir şok istifa daha
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS