Ahmet Davutoğlu'nun kardeşine FETÖ gözaltısı

Ankara'yı karıştıran iddianın sahibi Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik.

Özçelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kardeşinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığını, bir süre sonra da serbest bırakıldığını iddia etti.

Gözaltı olayının AK Parti kulislerinde konuşulduğunu belirten Özçelik, "İddiaları Davutoğlu’nun bir yakınına sorduk. 'Gözaltı olayı doğru, ama kısa süre sonra serbest bırakıldı' dedi. Nedeni konusundaki sorularımızı ise yanıtsız bıraktı." diye yazdı.

İddiaya göre Davutoğlu'na yakın bir isim gözaltı olayını doğruladı. Olayın ne zaman cereyan ettiği bilinmiyor. Ancak bugüne kadar sır olarak kalması sağlandı.

Kulislerde konuşulanlara göre Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan dönemindeki icraatlarını mercek altına alındı. Özellikle örtülü ödenek harcamaları yakında gündeme getirilebilir.

Kaynak: Aydınlık / İsmet ÖZÇELİK