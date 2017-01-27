Ahmet Hakan ile Elif Dürüst aşk mı yaşıyor ?

Ünlü gazeteci Ahmet Hakan ile sosyetik güzel Elif Dürüst'ün aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili olarak Sözcü gazetesinden Ünal Demirkaya ilginç ayrıntıları gündeme taşıdı.

"Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre 3.5 aydır birlikte olan sevgililer, dışarıya çıktıklarında görüntülenmemek için arkadaş grubuyla gezmeyi tercih edip, baş başa Dürüst'ün Kanlıca'daki muhteşem villasında buluşuyor.

Bodrum'da arkadaş ortamında tanışan ikili, İstanbul'a döndükten sonra daha sık görüşmeye başlamış ve ilişkileri aşka dönüşmüş.

Sevgililer şu sıralar Elif Dürüst'ün Kanlıca'daki muhteşem villasında bir araya geliyor. Hatta Ahmet Hakan çalışmalarını bazen Elif Dürüst ün evinden yürütüyor. Geçtiğimiz eylül ayında Elif Dürüst villasını İnstyle dergisine açmış ve Zeynel Abidin Erdem'in objektifine poz vermişti. Hakan'ın sosyal medya hesabından ‘Çalışıyoruz' notuyla paylaştığı fotoğraflarda Dürüst'ün evinde olduğu görülüyor. Aynı fotoğrafa Dürüst'ün ‘Hoş geldin' yorumu yazdığı görülüyor.

Hareketli aşk hayatıyla magazin sayfalarında boy gösteren Ahmet Hakan'ı konuyla ilgili bilgi almak için aradım. Hakan, “Bu önemli bir haber değil. Boş verin böyle işleri” diyerek konuyla ilgili başka yorum yapmadı."