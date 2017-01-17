Ahmet Hakan'la Kanal D Ana Haber sınıfta kaldı

Kanal D Ana Haber’in başına geçen ve dün akşam ( 16 Ocak Pazartesi ) ilk kez izleyici karşısına çıkan Ahmet Hakan, reytinglerde büyük bir hüsran yaşadı. Reyting sonuçlarına göre Ahmet Hakan’la Kanal D Haber AB’de 10’uncu sırada, Total’de ise 16’ncı sırada yer alabildi.

Ahmet Hakan’la Kanal D Haber’in tanıtımları uzun bir süredir ekranlardaydı. Bu reklam yayınlarında en çok tepki çeken ise Ahmet Hakan’ın kravatsız ve saçlarını doğal haliyle bıraktığı görüntüsüydü.

Belli ki Ahmet Hakan burada “halkın içindenim” mesajı vermeye çalışıyordu. Ancak konu “haber” olunca izleyicinin ilgisini “magazinsel” yaklaşımlarla çekmenin ters tepki yaratacağı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Dün akşamki ilk yayın öncesi “kravat taksam mı, takmasam mı” diye düşünen Ahmet Hakan’ı görülen o ki “kravatı” da kurtaramadı.

Ahmet Hakan’la Kanal D Haber Total’de 8.81 share oranıyla sadece izleyicinin %8.81’ine ulaşabildi. Bu sonuçlar Kanal D Ana Haber’in eski performanısının da altında kaldığını gösteriyor.

ANA HABER BÜLTENLERİ ARASINDA SINIFTA KALDI

Ahmet Hakan’la Kanal D Haber, aynı saatlerde başlayan Show Ana Haber, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Atv Ana Haber ‘in gerisinde kaldı. Reytin yarışında ise sadece Star Ana Haber’i geçebildi.

REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE ONLAR VAR

16 Ocak tarihinde Total ve AB'nin en çok izlenen ilk 3 yapımı ise şöyle;

Total'de Show TV'de ekrana gelen "İçerde" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada atv'de ekrana gelen "Kırgın Çiçekler" dizisi, 3. sırada ise "Show Ana Haber" yer aldı.

AB'de "İçerde" 1. olurken, 2.'lik "İçerde"nin özetinin, 3.'lük ise "Fatih Portakal''la Fox Ana Haber'in oldu.

Kaynak: Medyakafe.com