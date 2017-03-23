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AHMET KURAL HAYRANIYLA YAKA PAÇA KAVGA ETTİ

Ahmet Kural hayranıyla yaka paça kavga etti

Ahmet Kural, gece yarısı gittiği çorbacıda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kovunca kavga çıktı.

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Ünlü oyuncu Ahmet Kural, önceki gece 05.15 sularında bir arkadaşıyla Etiler’deki bir restorana gitti. Kural, yemek yediği sırada fotoğraf çektirmek için yanına gelen erkek hayranını tersleyince ortam gerildi. İkili arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

‘ERKEKSEN DIŞARI GEL’

Hayranı, küfürlü konuşan oyuncuyu, “Erkeksen dışarı gel” diyerek kapıya çağırdı. Kural’ın, “Dövecek misin, gel lan” demesiyle olay büyüdü. Güvenlik görevlileri ve müşterilerin araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Bazı müşterilerin tepki gösterdiği Kural, yemeğini yarıda bırakıp taksiyle mekândan ayrıldı.

UÇANKUŞ

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