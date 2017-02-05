Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e kötü haber

Eserin anonim değil, Osman Şan’a ait olduğunu söyleyen mirasçılardan Nida Şan’ın, İstanbul 3. Fikir ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Şan Ailesi’ni haklı bularak, BKM’nin söz konusu eseri izinsiz kullanması nedeniyle, aileye 30 bin TL maddi ve 5 bin TL manevi tazminatı faiziyle ödemesine karar verdi.