AHMET TÜRK HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Ahmet Türk hakkında karar verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında karar verildi.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmişti. Akşam saatlerinde Türk'ün tahliye haberi geldi. Kararı Avukatı Zeynep Ceren Boztoprak duyurdu.

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