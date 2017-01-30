AHMET TÜRK İLE İLGİLİ SÜRPRİZ ADIM

Ahmet Türk ile ilgili sürpriz adım

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, sağlık raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, sağlık raporunda eksik kalan tetkiklerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk'ün sağlık raporu için bugün İstanbul Adil Tıp Kurumu'na götürüldüğünü söyledi.

Türk'ün eksik kalan tetkiklerinin İstanbul'da yapılacağını ifade eden Boztoprak, ardından çıkacak raporun sonucuna göre müvekkilinin cezaevinde kalıp kalmayacağının belli olacağını ifade etti.

Boztaprak, yapılacak işlemlerin ardından Türk'ün yeniden Elazığ'a getirileceğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

Türk, sağlık raporu için 25 Ocak'ta Fırat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye binasına getirilmiş, sağlık raporu için heyete girdikten sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

AA
979
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor
Sosyal medya sapığı kameraya yakalandıSosyal medya sapığı kameraya yakalandı
Korkunç olayda emlakçıya ceza geldiKorkunç olayda emlakçıya ceza geldi
Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !
Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden karelerHulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden kareler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS