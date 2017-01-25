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AHMET TÜRK TAHLİYE Mİ EDİLECEK ?

Ahmet Türk tahliye mi edilecek ?

Ahmet Türk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı çıkabileceği kaydediliyor

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Elazığ Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Türk’ün sağlık durum raporunun tamamlanması için eksik kalan tetkiklerinin tamamlanacağı belirtildi.

HDP'ye yakın bazı çevrelerde tahliye söylentileri dillendirilmeye başlandı. 

Tetkiklerin ardından hastanenin hazırladığı rapor değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu’na yollanacak. Hastane raporu ve Adli Tıp’ın kararına göre Ahmet Türk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı çıkabileceği kaydediliyor. Tahliye konusunda son sözü savcı söyleyecek.

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