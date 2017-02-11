Ahmet Türk'ten bir kelepçe açıklaması daha

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e aralarında Zülfü Livaneli, Tarhan Erdem, Akın Birdal ve Ziya Halis'in bulunduğu bir grup geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Türk'ü Derik ilçesindeki Atlı köyünde Kasrı Kanco'daki evinde Zülfü Livaneli, Tarhan Erdem, Akın Birdal ve Ziya Halis'in bulunduğu bir grup ziyaret etti. Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Türk, ülkenin kaosun yaşandığı bir ortama sürüklendiğini ileri sürdü.

"Cezaevinden çıktım ama yüreğimin bir parçası da cezaevinde. Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, 80'e yakın belediye başkanımız, toplumun vicdanı olan Cumhuriyet gazetesinin ve diğer basın mensuplarının birçoğu cezaevinde. Tek seçeneğin barış olduğunu artık herkes görmeli." diyen Türk, sorunları ortak akılla çözmekten başka bir seçeneğin bulunmadığını söyledi.

Buna herkesin katkı sunması gerektiğini ifade eden Türk, haksızlığa ve demokratik olmayan uygulamalara karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini, bu yolla kardeşliği ve güveni oluşturabileceklerini kaydetti.

"Yerde buz vardı. Kaymamak için de koluma girdiler, kelepçe takılmadı"

Türk, Elazığ'da hastaneye götürülürken askerler arasında çekilen ve kelepçelendiği iddia edilen görüntülere ilişkin de şunları konuştu:

"Resim çok kötü bir resimmiş gibi oldu. Yerde buz vardı. Kaymamak için de koluma girdiler, kelepçe takılmadı. İki kez beni Diyarbakır'a ring arabası ile getirmediler. Bir araba ile getirdiler. Yolda sigara da veriyorlardı. Şimdi kalkıp desem bunlar 'Hakaret etti' gerçekten hoş olmaz. Dürüst olmak lazım."

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Livaneli de İstanbul ve Ankara'dan bir grup ile Türk'e geçmiş olsun ziyaretine geldiklerini söyledi.

Livaneli, "Türkiye'nin bu sertleşen ve kutuplaşan ortamında ilişkileri daha yumuşatmak ve uygar ülkelerdeki gibi gerekli olan siyasi üslubu, diyaloğu, barış, özgürlük ve demokrasi için ilişkileri kurabilmek için yola çıktık." dedi.