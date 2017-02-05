AHMET TÜRK'TEN FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Ahmet Türk'ten fotoğraf açıklaması

Cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, hastaneye giderken çekilen fotoğraf hakkında konuştu.

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Cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Elazığ’da hastaneye götürülürken çekilen ve tartışma yaratan o fotoğrafın perde arkasını anlattı. Türk, "Bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın haberine göre, cezaevinden tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Elazığ’da hastaneye götürülürken çekilen, iki jandarmanın koluna girdiği o fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

“Cezaevinde şahsıma yönelik bir kötü muamele olmadı. Ama bazı kısıtlamalar vardı. Özellikle Silivri’de iken Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlar üzerinde kısıtlamaların uygulandığını gözledik. Yine HDP’li milletvekili arkadaşlarımız üzerinde de kısıtlamalar vardı. Onlar tek başlarına kalıyorlardı. Ben yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yanımda bir kişi ile birlikte kalıyordum ama onlar tek başlarına kalıyorlardı. Elazığ’da ise dürüst olmak gerekirse hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı. Tabii ki bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı. Ama genel olarak iyi davranıyorlardı.”

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Ahmet Türk'ün tutuklu olduğu dönemde, Elazığ'da hastaneye götürülürken ellerinin kelepçeli olduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Elazığ Valiliği, hiç bir aşamada Türk'e kelepçe takılmadığını açıklamıştı.

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