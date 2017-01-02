AİDATSIZ KART VERMEYEN BANKA YANDI

Aidatsız kart vermeyen banka yandı

Yıllık kart kullanım ücretinde cezalara zam geldi.

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Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere idari para cezalarının, yüzde 3,83 olan yeniden değerleme oranında artırılması sonucu, aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek para cezasının 6 milyon lirayı aştığını söyledi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezalarının da bu oranda artırıldığına işaret eden Tokbaş, böylece aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek ceza miktarının, 5 milyon 812 bin 706 liradan 6 milyon 35 bin 332 liraya yükseldiğini belirtti.

Tokbaş, ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru üst sınırının 2 bin 400 lira, il hakem heyetlerine başvuru üst sınırının da 3 bin 610 lira olarak belirlendiğini de hatırlattı. Tokbaş ayrıca, idari para cezalarının bir kısmını caydırıcı bulduğunu, ama tüketicinin korunması noktasında daha da önemlisinin yeterli denetim olduğunu dile getiren Tokbaş, “Yeterli denetimin yapılmaması halinde birçok kuruluşun haksız uygulamalarının devam edeceği unutulmamalı” diye konuştu.

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