Aile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık çalışmalarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kaya, İstanbul'da sokak aralarında aile danışma merkezi levhasıyla iş yapan merkezlere ilişkin ihbarlar geldiğini söyledi. Kaya, 'Buraya giden çiftler genelde boşanarak çıktığına yönelik ihbarlar üzerine denetim başlattık. Yetkin kişiler tarafından açılmayan yerleri kapatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu oldu. Bakan Kaya burada çok önemli açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:

"BURAYA GİDEN ÇİFTLER BOŞANIP ÇIKIYOR"

İstanbul'da görüyorum mahalle, sokak aralarında aile danışma merkezi levhasıyla iş yapan merkezler var. Bize buralar hakkında çok fazla ihbar geldi. Buraya giden çiftlerin hep boşanarak çıktığına yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimlere başladık. Gerçekten birçok yerin ehil olmayan kişiler tarafından açıldığını gördük.



Aile danışmanlığı sertifikası dahi olmayan, üniversite mezunu dahi olmayan, denklik almış bir diploması olmayan kişiler tarafından bu merkezlerin işletildiğini gördük. Bu konuda önlem almaya başladık, denetimlerimiz hızlı şekilde devam ediyor. Yetkin kişiler tarafından açılmayan ve ruhsatlandırılmayan yerlerin kapatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Boşanma sürecinde danışmanlığımıza başvuran 7 bin 500 çiftimizden yaklaşık yüzde 38'i evliliğini devam ettirme kararını aldı.

İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doğum yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık.

"YENİ BİR SOSYAL YARDIMIMIZ VAR"

Yeni bir sosyal yardımımız var. Kronik, ağır hastalığı olan, kronik hastalığı sebebiyle maddi açıdan çok ciddi bir şekilde zarar görmüş son dönem kanser hastaları, devlet tarafından düzenli takibi yapılan tüberküloz hastaları, kas hastalıkları gibi ağır kronik hastalıklarda muhtaç duruma düşmüş vatandaşlarımıza da yeni bir yardım çalışması yapıyoruz.

"KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI 49 BİNLERE ÇIKTI"

2002 yılında kamudaki engelli istihdamı 5 bin 700 iken, bugün bizim en son ağustos ayında yaptığımız atamayla kamuda engelli istihdamını 49 binlere çıkardık. İşçi statüsünde de AK Parti iktidarı öncesinde 45 bin engellimiz kamu ve özel sektörde işçi statüsündeyken, bugün 99 bin kişi işçi olarak kamuda ve özel sektörde çalışabiliyor.

MALUL SAYILMAYAN GAZİLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEME

En son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile malul sayılmayan terörle mücadele gazilerimiz için bir düzenleme yaptık. Malul sayılmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalıcı hasarı olan, organ kaybı ve kalıcı sekeli olanlar için yeniden bir değerlendirme yapılacak ve uygun görülenlere aylık bağlanması sağlanmış olacak. Geriye dönük de çalışacak. Biz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz arasında ayrım yapmıyoruz.