Aile Bakanı Kaya: Ben orada ölecektim

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin, "Eğer ki bana Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanımızdan 'Artık dönebilirsin' denilmeseydi ben orada ölecektim ve oradan ayrılmayacaktım." dedi.

Kaya, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği New York'ta kendisine destek vermek için toplanan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Hollanda'nın Rotterdam kentine sadece 16 Nisan'ı ve anayasa değişikliğinin neler getireceğini konuşmak üzere gittiklerini ancak konsolosluğa dahi alınmadıklarını hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kendi vatan topraklarımız sayılan konsolosluğun 30 metre ilerisinden bizi almadılar. Gerçekten çok ırkçı, faşist bir anlayışla bizi vatandaşlarımızın bulunduğu yere de geçirmediler. Tam 7 saat boyunca biz orada Rotterdam'da bir aracın yanında bekledik, zaman zaman dışına çıktık, zaman zaman içinde durduk. Eğer ki bana Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanımızdan 'Artık dönebilirsin' denilmeseydi ben orada ölecektim ve oradan ayrılmayacaktım. Bundan emin olabilirsiniz. Bazen devlet, millet her şeyin önüne geçiyor."

"Bütün bunlar Türkiye daha fazla güçlenmesin diye"

Bakan Kaya, Avrupa'da birçok ülkede Türkiye'nin seminer ve konferanslarının iptal edildiğine dikkati çekti.

"Hollanda'nın bu ırkçı tutumuna karşı en güzel cevabı ben milletimizin 16 Nisan'da vereceğinden eminim." diyen Kaya, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin ülkenin bu halk oylamasından da güçlü bir şekilde çıkmasını istemediğini vurguladı.

Bütün bunların Türkiye'nin daha güçlü yarınlara gitmesini engellemek için yapıldığını anlatan Kaya, "İnşallah biz anayasa referandumunda da güçlü bir şekilde 'evet' diyerek 2023 Türkiye'sini sizlerle birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla güçlü bir şekilde yürüyeceğini kaydeden Kaya, 17 Nisan sabahının çok güzel bir gün olacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Kaya, 15 Temmuz ruhuyla gece gündüz demeden 16 Nisan'a kadar çalışacaklarını dile getirerek, ABD'deki Türk vatandaşlarına sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.