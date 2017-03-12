  • AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
  • Avrupa'dan bir engelleme daha ! Bu kez İsveç...
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AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, havalimanında açıklamalarda bulundu.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, özel uçakla İstanbul'a geldi. Bakan Kaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak havalimanında kameralar karşısına geçti.

Hollanda hükümetince Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellenen Kaya, Berlin'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a tahsis edilen özel uçakla Almanya'daki Köln-Bonn Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket etti. Bakan Kaya'yı, Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve diğer yetkililer karşıladı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kaya'nın konuşmasının satır başları şöyle:

Diplomatik pasaporta sahip bir bakan olarak, Avrupa’ya Hollanda’ya seçmenlerimizle buluşmaya gittim. Bir bakan olarak, kendi topraklarımız sayılan konsolosluk binasında buluşmak için gittim. Ve bunun için izin almamız gerekmiyor.

Ben Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, seçmenlerimizle buluşmak için, cumhurbaşkanlığı sisteminin neler getirdiğini anlatmak için gittim. Vatandaşlarımızla buluşmak üzere konsolosluğumuza gittik, 30 metre kal araçlarımız durduruldu. Hiçbir şekilde bizim konsolosluk binasına gitmesine izin verilmedi . konsolosumuza da bizim yanımıza gelmesine izin verilmedi.

'ÇOK ACI BİR GECE YAŞADIK'

Hollanda’da gerçekten çok acı bir gece yaşadık. Bizim maslahatgüzarımız gözaltına alındı. Benim koruma arkadaşlarım, danışmanım, beş kişilik ekibim gözaltına alındı.

Biz de araçtan çıkarılarak polisler eşliğinde, Hollandalı polisler eşliğinde bir sınır, Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük. Bir buçuk saat bekletildik. Çok kaba ve sert muameleye maruz kaldık. Her zaman kadın haklarından bahseden Avrupa’nın bir kadın bakana muamelesi de çok çirkin. Sınırda 1,5 saat bekletildikten sonra almanya’ya geçtik ve uçağa binerek buraya geldik. Bu anti demokratik bir uygulama.

Hollanda'dan diplomatik skandal

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

AA
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