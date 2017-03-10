Aile boyu fuhuş çetesi çökertildi

Ukrayna'da genç kadınları fuhuş amacıyla Türkiye'ye gönderen bir çete daha ortaya çıktı. Ukraynalı bir annenin, oğlu ile birlikte Ukrayna-Türkiye hattında insan tacirliği yaptığı iddia edildi.

Ukrayna Sınır Güvenliği Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'dan genç kadınları fuhuş yaptırmak üzere Türkiye'ye gönderen Ukrayna vatandaşının Odessa havaalanında yakalandığı bildirildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan kişinin annesinin İstanbul'da Ukraynalı kadınları karşılamasının planlandığı belirtildi.

Ukraynalı kadınlara İstanbul'da fuhuş yapmaları için ayda 5 bin dolar vaadinde bulunulduğu, fuhuşa aracılık yapan Ukrayna vatandaşının ise, Türkiye'ye gönderdiği her kişinin üzerinden bin 500 Euro kazandığı öne sürüldü.

Ukraynalı kadınları fuhuş amacıyla Türkiye'ye gönderdiği belirlenen iki Ukrayna vatandaşı daha geçtiğimiz şubat ayında yakalanmıştı.