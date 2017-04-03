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AİLE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ARTIK 'E-DEVLET'TEN ALINIYOR

Aile nüfus kayıt örneği artık 'e-devlet'ten alınıyor

Miras, aylık bağlatma gibi işlemler için istenen aile nüfus kayıt örneği 5 yıl aradan sonra e-devlet şifresi ile internetten alınmaya başladı.

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E-devlet şifresi ile birçok işlemi gerçekleştirilebilmesine rağmen, internet üzerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi 2012'den bu yana alınamıyordu. Bu belgeye sahip olabilmek için genelde kaymakamlık binalarında bulunan nüfus müdürlüklerine bizzat giderek kimlikle başvuruda bulunulması gerekiyordu. Son günlerde çipli nüfus kimlik kartı yoğunluğu yaşanılan nüfus müdürlüklerine, çocukları PYBS'ye girecek veliler de akın edince yoğunluk katlandı. Başvuru için istenilen evraklar arasında yer alan nüfus kayıt örneği almak isteyen veliler dakikalarca sıra beklemek zorunda kalıyor. Vatandaşın çilesini gören yetkililer ise ilginç bir yönteme başvurdu. Bursa Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü, kurum koridorlarına özel bir yazı çerçeletip astı. Yazıda, kısa bir süre önce yapılan yönetmelik değişikliği ile artık ikametgâh (yerleşim yeri belgesi) ile nüfus kayıt örneği belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden internetten anılabileceği belirtiliyor. Yazıyı gören vatandaşlar, "Keşke evden çıkmadan bakıp gelseydim" demeden kendilerini alamadılar. Düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar artık nüfus müdürlüklerine nüfus kayıt örneği almak için gitmek zorunda kalmayacak. Uygulama vatandaşlardan tam not aldı.

Nüfus kayıt örneği için nüfus müdürlüğüne gelen Kemal Yılmaz, "Artık evde ya da iş yerinde sıcak çayımı yudumlarken bu tür belgeleri alabileceğim" dedi.

Yapılan düzenleme ile artık e-devlet kapısı üzerinden vatandaşlar nüfus kayıt örneği veya yerleşim yeri belgelerinin çıktısını alarak ilgili mercilerde kullanabilecek. Nüfus müdürlüklerine asılan yazıda, e-devletten alınan çıktıların, nüfus müdürlüklerinden alınan belgeler ile aynı hukuki vasfı taşıdığı ifade edildi. Bakanlar Kurulu tarafından, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik geçen şubat ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle, bürokratik bir dizi işlemi azaltan nüfus kayıt örneği alma gibi hizmetin 7 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı sağlanmış oldu.

İHA
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