Ailece bir maaşı iletişime yatırdık

Türkiye’de 2016 yılında, bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her ferdi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri yaklaşık 237 liraya çıktı. Yıllık gideri ise son üç yılda yüzde 115,4 artışla bin 320 liradan 2 bin 844 liraya yükseldi. Bu rakam 2014 yılı sonunda bin 373 lira, 2015’de ise 2 bin 695 liraya ulaşmıştı. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri” raporunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 2 bin 844 liraya ulaştı. Raporda bu rakamın 763 lirasını devlete ödenen verginin oluşturduğu vurgulanırken, 2015 yılında 2 bin 695 lira olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin 2016’da yüzde 5,56 arttığı belirtildi.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 237 lira harcadığı belirlendi. TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre sabit telefona aylık ortalama 24,2 lira ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 26,7 liraya ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 42,6 lira ödeniyor. Bu giderlerin hepsine yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon için yüzde 25, sabit telefon için yüzde 15 ve İnternet bağlantısı için yüzde 5 Özel İletişim Vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen 63,6 lira aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan dört kişilik bir ailenin ortalama haberleşme gideri ayda ortalama 237 liraya, yılda ise yaklaşık 2 bin 845 liraya ulaşıyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, günlük hayatta bireyin en önemli özgürlüklerinden birinin haberleşme özgürlüğü olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz dönemde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sırasında haberleşmenin ne denli kritik bir konumda yer aldığını da toplum olarak net biçimde görmüş olduk” dedi. Teknolojik gelişmenin aileleri memnun ettiğini söyleyen TELKODER Başkanı Arıak şöyle konuştu: “İnternet hızlarının artması, katma değerli hizmetlerin çoğalması ve akıllı telefonların daha da gelişmesi, sektörün büyümesini ve insan yaşamındaki kaliteyi artırıyor. Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan haberleşme hizmetleri, maalesef yüksek vergi politikaları da eklenince aile bütçelerini zorluyor.”

SABİT HATLARA HARCAMA ‘SABİT’ SEYİRDE

TELKODER’in raporu incelendiğinde, aile ve bireylerin en fazla harcamayı internet ve cep telefonuna yaptığı görülüyor. Buna göre, internete yapılan harcama aylık 43 liraya yaklaşırken, cep telefonunda 22 liradan 27 liraya yaklaştığı belirlendi. Sabit hatlara yapılan aylık harcamaların da ortalama 22 liradan 24 liraya yükseldiği görüldü. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “2017 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin artırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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