Ailelere ışıklı zil sistemi de kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2,5 aylık bebekleri bulunan işitme engelli Esra ve Yalçın Aydın çiftini ziyaret etti.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmayla engelli ailelere destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Aydın çiftinin doğuştan işitme ve konuşma engelli olduğunu belirten Şahin, "Hem anne hem de baba engelli olduğu için desteğe ihtiyaçları var. Annenin yanında kimse yok. Baba da çalışıyor. Annenin çocuğuna sağlıklı bakabilmesi için 'Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin' projemizde teknolojiyi kullandık. Bebek ağladığı zaman anne cihazdaki titreşim ve ışık sayesinde bebeğin ağladığını hissedip ilgileniyor." dedi.

Gaziantep'te yaklaşık 200 işitme engelli ebeveyn olduğunu dile getiren Şahin, söz konusu teknolojik destekle ailelerin yaşamını kolaylaştırdıklarını aktardı.

Bir anne kadın olarak empati yaptığı zaman bunun ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu fark ettiğini vurgulayan Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra Hasan bebeğimiz ağlamayacak. 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engellilerin önündeki engeli kaldırmak için bir değişim yaşanmaya başladı. Sağlık, istihdam ve ulaşılabilirlik konusunda çok önemli çalışmalar yapıldı. En büyük iş yerel yönetimlerin, belediyelerin. Yaklaşık 2,5 yıl önce sistemi kurarken 'engelli kardeşimizin önündeki her türlü engeli kaldıracağız' felsefesiyle yola çıktık. Güçlü kurumsal alt yapı kurduk ve bu engelliler biriminin başına engelli birini koyduk. Bu önemli bir farkındalık. Bedensel, görme, işitme, zihinsel engeliler var. Her grubun ihtiyaçları, talepleri farklı. Toptan yaklaşırsanız birinin işine yarayan diğerinin işine yaramayabilir. Uzmanlaşmış çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi de işitme engelliler için başlatılan bebek sesi algılayıcısı ve kapı zili sistemi projesini hakkında bilgi verdi.

AİLELERE IŞIKLI ZİL SİSTEMİ DE KURULDU

Anne Esra Aydın da bebeği ağladığında fark edemediğini bunun için uyuyamadığını belirterek, cihaz sayesinde çok rahatladığını dile getirdi.

Cihazdaki titreşim sayesinde bebeğin ağladığını hemen fark ettiğini vurgulayan Aydın, “Bizi kurtardınız, Allah'ım da sizin yardımcınız olsun. Ben korkumdan adım atamıyordum. Şimdi çok rahatım. Eşim çalıştığı için sürekli ben tekim. Cihaz gelmeden önce uyuyamıyordum, yemek yiyemiyordum aklım sürekli bebeğimdeydi." diye konuştu.

Baba Yalçın Aydın ise cihaz geldikten sonra çok rahatladıklarını dile getirerek, ışıklı zil sistemi için de Şahin ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan Fatma Şahin ve beraberindekiler 8 aylık bebekleri bulunun işitme engelli Adem ve Esra Karakuş çiftini de ziyaret ederek bebek sesi algılayıcısı ve ışıklı zil sistemi hediye etti.

Ziyaretlerde ailelere “Hoşgeldin Minik Hemşehrim” projesi kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi.