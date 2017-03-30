Ailesine ev almak için bekâretini sattı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 18 yaşındaki Aleexandra Kefren, işlemi Almanya merkezli bir eskor sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

Kefren’in ilk cinsel deneyimini adı açıklanmayan Hong Konglu bir iş adamıyla yaşayacağı belirtildi.

İngiltere’de yayınlanan gündüz kuşağı programı This Morning’e geçen Kasım ayında katılan Kefren, fikri henüz 15 yaşındayken “Ahlaksız Teklif” filminden aldığını söylemişti.

Programda fakir bir ülkede yaşadığını söyleyen Kefren, “İnternette araştırdım ve 3.5 milyon ve daha fazlasına kendilerini satışa çıkardıklarını gördüm. Aileme yardım etmek ve onlara bir ev almak istiyorum” dedi.

“Ahlaksız Teklif” filmi, bir dönem Türkiye’de izlenme rekorları kıran “Binbir Gece” dizisiyle benzerlik taşıyordu.