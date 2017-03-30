AİLESİNE EV ALMAK İÇİN BEKÂRETİNİ SATTI

Ailesine ev almak için bekâretini sattı

1993 yapımı "Ahlaksız Teklif" filminden esinlenen Romanyalı bir genç kız, 9 milyon lira karşılığında bekâretini sattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 18 yaşındaki Aleexandra Kefren, işlemi Almanya merkezli bir eskor sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

Kefren’in ilk cinsel deneyimini adı açıklanmayan Hong Konglu bir iş adamıyla yaşayacağı belirtildi.

İngiltere’de yayınlanan gündüz kuşağı programı This Morning’e geçen Kasım ayında katılan Kefren, fikri henüz 15 yaşındayken “Ahlaksız Teklif” filminden aldığını söylemişti.

Programda fakir bir ülkede yaşadığını söyleyen Kefren, “İnternette araştırdım ve 3.5 milyon ve daha fazlasına kendilerini satışa çıkardıklarını gördüm. Aileme yardım etmek ve onlara bir ev almak istiyorum” dedi.

“Ahlaksız Teklif” filmi, bir dönem Türkiye’de izlenme rekorları kıran “Binbir Gece” dizisiyle benzerlik taşıyordu.

971
-
YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattıYGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
Almanya İncirlik üssüne alternatif arıyorAlmanya İncirlik üssüne alternatif arıyor
Darbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul ettiDarbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul etti
Barzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklamasıBarzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklaması
Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılarMete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar
Erdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjdeErdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjde
''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...
DEAŞ'ın lider kadrosundaki terörist Türkiye'de yakalandıDEAŞ'ın lider kadrosundaki terörist Türkiye'de yakalandı
Adana'da katliamın nedeni belli oldu !Adana'da katliamın nedeni belli oldu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS