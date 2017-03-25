  • Ailesiyle birlikte sokakta kalınca
  • CHP'den sürpriz erken seçim iddiası
  • Amerika-Rusya PYD ile kol kola
  • Sosyal medyada linç ettiler
  • Şehidi pasta yaptılar
YEREL HABERLER
Şanlıurfa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

AİLESİYLE BİRLİKTE SOKAKTA KALINCA

Ailesiyle birlikte sokakta kalınca

Üç ay boyunca 500 TL'lik kirasını ödeyemeyen vatandaşın çaresizliği...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şanlıurfa'da, 3 ay boyunca 500 lira kira ile elektrik ve su parasını ödeyemeyen hurdacı 48 yaşındaki Veysi Hurma, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca, kullandığı gardırobu, "Gülen adam" filminden esinlenerek 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü. Altına da 4 teker taktıran Veysi Hurma, eşi ve 5-12 yaşlarındaki 3 çocuğu ile Türk bayrağı astığı mobil evde yaşamaya başladı.

Haliliye Mahallesi'nde geçimini atık malzemeleri toplayarak sağlayan ancak son dönemde bu işi yapmayan Veysi Hurma, birikmiş 1500 liralık kira ve su ile elektrik borcunu ödeyemeyince, ev sahibi tarafından 3 yıldır oturduğu evden çıkarıldı.

Ailesiyle birlikte sokakta kalınca

Başını sokacak bir ev bulamayan Veysi Hurma, gecekondu olaylarını protesto eden Kartal Tibet'in yönettiği Kemal Sunal'ın oynadığı "Gülen adam" filminden esinlenerek, evindeki gardırobu, 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü.

Ailesiyle birlikte sokakta kalınca

İhtiyaç duyduğu malzemeleri alıp geri kalanının sokağa bırakan Veysi Hurma, eşi Dilek, çocukları 5 yaşındaki Türkan, 7 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Mehmet Hurma ile birlikte Türk bayrağı astığı, 4 tekerlekli 2 metre genişliğindeki mobil evde yaşamaya başladı.

Ailesiyle birlikte sokakta kalınca

Görenlerin şaşırdığı Veysi Hurma, "Kirayı ödeyemeyince sokakta kaldık. Kafamızı sokacak bir yer bulamayınca da çareyi bu şekilde seyyar ev yapmakta buldum. Birileri bize yardım edip, ev bulana kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Tuvalet ihtiyaçlarını camide giderdiklerini söyleyen Dilek Hurma ise, mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karınlarını doyurduklarını ifade edip tek isteğinin 3 çocuğu ile başlarını sokacakları bir ev olduğunu belirtti.

Ailesiyle birlikte sokakta kalınca

Hurma ailesinin gardırop içerisinde yaşadığını gören mahalle sakinlerinden Arif Doğan da, gördüğü manzara karşısında utandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu tür görüntüleri Kemal Sunal filmlerinden izliyorduk. Ancak bu film Şanlıurfa'da gerçek oldu. Şanlıurfa'da milyarlık evlerin yanında böyle arabada yaşayan ailelerin de var olduğuna bu yaşımda şahit oldum. Buranın ne tuvaleti, ne de ısınma durumu yok. Çocuklar geceleri bu şekilde hastalanır. Suriyelilere nasıl yardım yapılıyorsa, bu aileye de yardım yapılmasını istiyoruz. Burası mahallemizin utancıdır. Haliliye Mahallesi Şanlıurfa'nın en sayılı ve zengin mahallesidir. Ama günümüzde insanlar dolapta yaşıyor. Bunu görünce insanlığımızdan utanıyorum."

DHA
796
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler
Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''
Yunan basınından şoke eden iddiaYunan basınından şoke eden iddia
Kılıçdaroğlu oğluna kız isteyecekKılıçdaroğlu oğluna kız isteyecek
Salim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarıSalim Müslim'in ağabeyinden Kürtlere uyarı
''Çılgın proje'' buraya yapılacak''Çılgın proje'' buraya yapılacak
Bakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştüBakan Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşıyla görüştü
PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''PKK'dan küstah tehdit: ''Şerefsiz Kürtler''
Hamile kadın intihara kalkıştı !Hamile kadın intihara kalkıştı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS