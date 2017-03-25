Ailesiyle birlikte sokakta kalınca

Şanlıurfa'da, 3 ay boyunca 500 lira kira ile elektrik ve su parasını ödeyemeyen hurdacı 48 yaşındaki Veysi Hurma, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca, kullandığı gardırobu, "Gülen adam" filminden esinlenerek 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü. Altına da 4 teker taktıran Veysi Hurma, eşi ve 5-12 yaşlarındaki 3 çocuğu ile Türk bayrağı astığı mobil evde yaşamaya başladı.

Haliliye Mahallesi'nde geçimini atık malzemeleri toplayarak sağlayan ancak son dönemde bu işi yapmayan Veysi Hurma, birikmiş 1500 liralık kira ve su ile elektrik borcunu ödeyemeyince, ev sahibi tarafından 3 yıldır oturduğu evden çıkarıldı.

Başını sokacak bir ev bulamayan Veysi Hurma, gecekondu olaylarını protesto eden Kartal Tibet'in yönettiği Kemal Sunal'ın oynadığı "Gülen adam" filminden esinlenerek, evindeki gardırobu, 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü.

İhtiyaç duyduğu malzemeleri alıp geri kalanının sokağa bırakan Veysi Hurma, eşi Dilek, çocukları 5 yaşındaki Türkan, 7 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Mehmet Hurma ile birlikte Türk bayrağı astığı, 4 tekerlekli 2 metre genişliğindeki mobil evde yaşamaya başladı.

Görenlerin şaşırdığı Veysi Hurma, "Kirayı ödeyemeyince sokakta kaldık. Kafamızı sokacak bir yer bulamayınca da çareyi bu şekilde seyyar ev yapmakta buldum. Birileri bize yardım edip, ev bulana kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Tuvalet ihtiyaçlarını camide giderdiklerini söyleyen Dilek Hurma ise, mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karınlarını doyurduklarını ifade edip tek isteğinin 3 çocuğu ile başlarını sokacakları bir ev olduğunu belirtti.

Hurma ailesinin gardırop içerisinde yaşadığını gören mahalle sakinlerinden Arif Doğan da, gördüğü manzara karşısında utandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu tür görüntüleri Kemal Sunal filmlerinden izliyorduk. Ancak bu film Şanlıurfa'da gerçek oldu. Şanlıurfa'da milyarlık evlerin yanında böyle arabada yaşayan ailelerin de var olduğuna bu yaşımda şahit oldum. Buranın ne tuvaleti, ne de ısınma durumu yok. Çocuklar geceleri bu şekilde hastalanır. Suriyelilere nasıl yardım yapılıyorsa, bu aileye de yardım yapılmasını istiyoruz. Burası mahallemizin utancıdır. Haliliye Mahallesi Şanlıurfa'nın en sayılı ve zengin mahallesidir. Ama günümüzde insanlar dolapta yaşıyor. Bunu görünce insanlığımızdan utanıyorum."