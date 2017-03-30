AJDA PEKKAN HEM BUNALIMDA HEM DE EKONOMİK KRİZDE

Ajda Pekkan hem bunalımda hem de ekonomik krizde

Süperstar, yakın dostu Ayşe Ersayın'ın vefatından sonra depresif bir ruh haline büründü.

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Tüm bu ruh hali içerisinde Pekkan, kendisine gelen birçok iş teklifini fiyatları az bulduğu gerekçesiyle reddetmeye başladı. Ancak kulislerde konuşulanlara göre Ajda Pekkan, birçok işi geri çevirmesine rağmen bir yandan da maddi sıkıntı gerekçesiyle iş arayışında… Ekibine sık sık “Bana yeni projeler getirin” dediği öğrenilen ünlü sanatçının maddi sıkıntı iddiasında bulunması ise Pekkan’a dair dedikoduların başını çekiyor.

EVLER BOŞTA YATIYOR

Tüm bunlar olurken, maddi sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Pekkan’ın gayrimenkullerini satışa çıkarmadığı hatta hiçbirini kiraya dahi vermediği öğrenildi. Pekkan’ın bu hareketlerinin altında Ayşe Ersayın’ın vefatının ardından düştüğü boşluk ve yalnızlığın yattığı söyleniyor.

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