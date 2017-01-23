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AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

AK Parti binasına saldıran terörist ölü ele geçirildi

AK Parti il binasına saldıran terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırıyı düzenlediği belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, AK Parti İl Başkanlığına yönelik saldırıyı, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "gri liste"de yer alan ve başına 300 bin lira ödül konulan Bilgehan Karpat'ın gerçekleştirdiği belirlendi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki mesire alanında olduğu tespit edilen teröristin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polise ateş açtığı belirtilen terörist, ölü olarak ele geçirildi.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırı düzenlediği belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat'ın, Muratlı ilçesinde polisin "dur ihtarı"na uymayıp kaçtığını ve düzenlenen operasyonla ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

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Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet çevresinde alınan tedbirler çerçevesinde, terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç'un yakalandığını anımsattı.

Şahsın üzerinde el bombası ve tabanca bulunduğunu ifade eden Aydın, ''İkinci şahsı tespit etmek için çalışmalar yapıyorduk. Muratlı ilçesinde olduğu tespit edildi. Dur ihtarına uymadığından dolayı arkadaşlar ateş açtılar. Araziye kaçtı ve yapılan operasyon sonrası DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ölü olarak ele geçirildi.'' dedi.

ÇANTASINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonun ardından polis ekiplerinin Karpat'ın kaldığı baraka ve çevresinde yaptığı incelemede ele geçirilen çantadan bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

AA
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