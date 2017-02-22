Ak Parti binasında uzun namlulu silahın işi ne ?

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat çeken Yarkadaş şöyle konuştu:

"Ak Parti İlçe Başkanı Korkut'un makam odasında, koltuğunun hemen yanında uzun namlulu bir silahın olduğu görülüyor. Korkut, kendisini ziyarete gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'le sohbet ederken, uzun namlulu silah da yanlarında duruyor. Bu tablo, düşündürücü olduğu kadar ürkütücü... Bir siyasi partinin ilçe başkanı, makam odasına bu silahı niye sokar? Ve bu silahla neden fotoğraf çektirir?"

"SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE MESAJ MI VERİLİYOR?"

Silahın ruhsatının olup olmaması ya da menşeinin ne olduğunun artık bir ayrıntı haline geldiğini belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce Başbakan Binali Yıldırım, referandumda hayır oyu vereceklerin bertaraf edileceğini söyledi. Sonra Manisa İl Başkan Yardımcısı ile Ak Parti Avusturya yöneticisi, iç savaş tehdidinde bulundu. Ardından Bilal Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner, silahlanma çağrısı yaptı.

Şimdi de Küçükçekmece İlçe Başkanı ve Akp'li belediye başkanı, ilçe binasında uzun namlulu silahın başında muhabbet ederken fotoğraf çektiriyor. Akp üst yönetimi, kime hangi mesajı vermek istiyor? Uzun namlulu silah, ilçe binasına niye sokuluyor? Ak Parti yönetimi neyin hazırlığını yapıyor?"

"MÜNFERİT OLMAKTAN ÇIKTI"

Ak Parti yönetiminin son dönemdeki sorumsuz çıkışlarının münferit olmaktan çıkıp "genel bir eğilim"in yansıması haline geldiğini belirten Yarkadaş, "Ateşle oynadıklarının farkında değiller" uyarısında bulundu.

Siyasi partilerin, söylem ve eylemlerinde silahın hiçbir şekilde yer almaması gerektiğini belirten Yarkadaş, Ak Parti yönetiminin ortaya çıkan son tablo hakkında kamuoyunu rahatlatması gerektiğini söyledi.

ÇADIR DEVLETİ

Uzun namlulu silahın ilçe binasına sokulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirten Yarkadaş, "Türkiye, herkesin kendi önlemini aldığı bir çadır devletine mi dönüştürülmek isteniyor?" diye sordu.

GERÇEK GÜNDEM