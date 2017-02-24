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AK PARTİ BİNASINDAKİ OLAY FOTOĞRAFIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

AK Parti binasındaki olay fotoğrafın sırrı çözüldü

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ile Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in fotoğrafında uzun namlulu silah olduğu görülmüştü.

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ile Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in uzun namlulu fotoğrafları yankı uyandırdı. Korkut, “Ruhsatlı av tüfeğim, fotoğraf da 15 Temmuz gecesi çekildi” dedi.

Korkut, şunları söyledi:

“Fotoğraf 15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında çekildi. Biz bu fotoğrafı paylaştık. Barış Yarkadaş paylaşılmış olan eski fotoğrafı alıp yeni gibi sunmuş. Darbe akşamı ilçe olarak burada toplandık. Silahlı insanlar arkadaşlarımızı tehdit etti. Önlem amaçlı beklemeye başladık. Fotoğraftaki silah ruhsatlı av tüfeğimdir. Uzun namlulu otomatik silah değildir. Silah hâlâ evimde duruyor. Ruhsatı da vardır. Referandum öncesi birileri algı operasyonu yapmaya çalışıyor.”

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, “Bu, 15 Temmuz gecesinde çekilen bir fotoğraf ve yeni bir fotoğrafmış gibi dolaştırılıyor. Bizim şiddeti, silahı tasvip etmek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz” dedi.

Hürriyet
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