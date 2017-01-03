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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili'nin paylaşımı olay oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım Ankara'ya bomba gibi düştü.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medyanın en önemli oyuncularından Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Twitter üzerinden "Adamın mütevazı bir makamı var, sensin büyük, anladık. Ne olur ziyaretinde makamı sahibine bırakıp karşısına otursan da adamı da onore etsen!" ifadelerini paylaşan Turan'ın bu paylaşımının elektrik kuruluşlarını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, ziyaret ettiği kuruluşlardaki tavrına yönelik olduğu değerlendirildi.

Ancak AK Partili Bülent Turan bu paylaşımının etkileri üzerine yeni bir paylaşım yaparak, "Ak Parti kadrosu koltuğa değil, hizmete sevdalı bir kadrodur.Fitne ateşini başka yerde yakın, bizde tutuşmaz.Tavsiyem geneldir,başta şahsıma" ifadesini yayınladı.

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın o paylaşımları:

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