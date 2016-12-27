AK PARTİ HATİP VE HATİBELERİ SEÇTİ

AK Parti hatip ve hatibeleri seçti

AK Parti yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini hatip ve hatibelerle anlatacak.

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AK Parti, Meclis’te görüşmeleri devam eden Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin referandum sürecinde sahada anlatmaları için “hatip” ve “hatibe”ler belirliyor.

Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre AK Parti, Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi durumunda sahada nasıl bir çalışma yapılacağına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıyor. 

Her ilden, AK Parti teşkilatlarından ya da dışarıdan isimler belirlenecek. Teşkilat Başkanlığı, il yönetimlerinden, konuşma yapabilecek kabiliyete sahip isimleri Ankara’ya bildirmelerini istedi. Bu isimler, illerin büyüklüğüne göre 10 kişiye kadar çıkabilecek.  İsimler, teşkilatın içinden isimler olduğu gibi, teşkilat dışından, o bölgelerde sözü dinlenen ve konuşma kabiliyetine sahip kişiler de olabilecek. Partide, Anayasa değişikliğinin içeriği, neler getirdiği ve muhalefetin arka planına ilişkin ortaya attığı iddialara cevap niteliğindeki bilgilerden oluşturulan kılavuz esas alınarak bir eğitim verilecek. 

Star
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