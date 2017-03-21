  • Erdoğan'dan Adnan Menderes hatırlatması
  • Erken emeklilik imkanı tanınan meslek sayısı artıyor
  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !
  • Araç sahiplerine geçmişe dönük iade müjdesi!
  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var

AK PARTİ HOLLANDA HAKKINDA SÜRPRİZ BİR KARAR ALDI

AK Parti Hollanda hakkında sürpriz bir karar aldı

AK Parti son yaşanan diplomatik skandallardan sonra Hollanda'da kritik bir karar aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali nedeniyle yaşanan krizin ardından, Türk bakanların artık bu ülkede anayasa referandum kampanyası yapmayacaklarını söyledi.

3 AYRI SANDIK KURULACAK

Hollanda'da yaklaşık 260 bin Türk kökenli seçmen 16 Nisan'daki anayasa referandumu için 5-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek. Referandum için Amsterdam, Lahey ve Deventer'de üç ayrı sandık kurulacak. Deventer kentindeki sandık bölgesinde bayrak ve siyasi sembollerin taşınması ve gösteri yapılması yasaklanmıştı.

BBC Türkçe
586
-
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
AB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklamaAB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklama
Çok konuşulacak sahneler !Çok konuşulacak sahneler !
FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandıFETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı
Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !
Beyaz Saray'dan Merkel açıklamasıBeyaz Saray'dan Merkel açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS