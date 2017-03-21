AK Parti Hollanda hakkında sürpriz bir karar aldı

AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali nedeniyle yaşanan krizin ardından, Türk bakanların artık bu ülkede anayasa referandum kampanyası yapmayacaklarını söyledi.

3 AYRI SANDIK KURULACAK

Hollanda'da yaklaşık 260 bin Türk kökenli seçmen 16 Nisan'daki anayasa referandumu için 5-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek. Referandum için Amsterdam, Lahey ve Deventer'de üç ayrı sandık kurulacak. Deventer kentindeki sandık bölgesinde bayrak ve siyasi sembollerin taşınması ve gösteri yapılması yasaklanmıştı.