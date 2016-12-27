''AK Parti içinde FETÖ’ye bulaşmayan tek kişi benim''

Birgün Gazetesi'ne verdiği röportajda FETÖ operasyonlarından anayasa değişikliğine kadar gündemi değerlendiren Şener özetle şunları söyledi:

– FETÖ konusunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim: AKP'de FETÖ'ye bulaşmayan benden başka kimse yoktu. Hepsi bulaşmıştır. Ama şu anda, her şeyi FETÖ'ye bağlayan atmosfer, doğruları yakalama arayışından kaynaklanmıyor. Her şeyi oraya havale etmenin birilerinin işine gelişinden kaynaklanıyor.

– Her şey FETÖ'ye mal ediliyor, bütün ekranlar ve gazeteler FETÖ aleyhtarı yayın ve beyanlarla dolu. Karşıt bir şey duyamayız zaten, bir kişi “bu böyle değil” dese, direkt FETÖ'den içeri alınır.

– Ben, ister AKP milletvekili olsun, ister diğer partilerin; kendisine saygısı olan bir insanın böyle bir anayasa paketine asla oy vermeyeceğini düşünüyorum. Zira söz konusu anayasa paketinin, yasama organını tamamen ortadan kaldıracağı, milletvekillerinin ve siyasi partilerin hiçbir anlamı ve değeri kalmayacağı çok açık.

– Ama ben de, bugün iktidarı eleştirdiğim için de büyük sıkıntılar çekiyorum. Kimse elim rahat bir ortamda olduğumu sanmasın. AKP'den ayrıldıktan sonra, bütün üniversitelerin kapıları bana kapandı. Korkuyu toplumda derinleştirmemek için daha fazlasını anlatmıyorum. Ama şunun çok iyi bilinmesi gerekir: Muhalif düşüncelerin seslendirilemediği bir ortam ülkeyi felakete götürür.