AK PARTİ MEYDANLARA İNİYOR

AK Parti meydanlara iniyor

AK Parti’nin referandum kampanyası netleşti.

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AK Parti, referandum sürecinde nasıl bir kampanya yürüteceğiyle ilgili çalışmaları netleştirmeye başladı. AK Parti, halkın kafasındaki soru işaretlerini aydınlatacak. Çalışmalarını da bu yönde yürütecek.AK Parti’nin yürüteceği kampanyayla ilgili son MYK’daki değerlendirmelerde, referandum sürecinde Anayasa değişikliğinin hangi noktalarının öne çıkartılması gerektiği üzerinde duruldu.

Bunun için daha önceden, söylem birliğinin sağlanması için yapılan çalışmanın daha somut hale getirilerek tüm vekiller ve parti teşkilatlarına iletilmesi sağlanacak. Vatandaşın kafasındaki soru işaretlerine bu çerçevede yanıtlar verilmesi, böylelikle birbirinden farklı söylemlerin önüne geçilmesi hedeflenecek. Ayrıca kampanyanın odağının hangi argümana oturtulacağıyla ilgili değerlendirmelerde de, yeni sistemin vatandaşa sağlayacağı katkılara odaklanılması benimsendi. Bu şekilde sistem üzerinde çıkartılmak istenen olumsuz tartışmalara girilmeyip, sistemin sağlayacağı avantajlara vurgu yapılması sağlanacak.

Bu arada Başbakan Yıldırım, MKYK ve il başkanlarını çarşamba günü toplayıp izlenecek yol haritasını belirleyecek.

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM’den geçmesinin ardından AK Parti sahalara iniyor. 7 Şubat’tan sonra başlayacak mitinglerle, halka anayasa değişikliği anlatılacak. 81 ili kapsayan çalışmalarda bulunulacak. Meydanlar, parti bayrakları yerine Türk bayraklarıyla donatılacak. Toplumun farklı kesimleri de sürece dahil edilecek. Sivil toplum kuruluşları, akiller, dernekler, vakıflar sürece destek verecek. AK Parti, CHP’nin iddialarına cevap veren kitapçıklar da hazırlattı. Kitapçıklar 81 ile gönderilecek.

 

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