AK Parti referandum startını verdi !

AK Parti 16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarını bugün başlatıyor. Tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı mesajı okunacak. 15 Temmuz gecesi yaşananların özel olarak işleneceği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüntülerde yer alacak.

AK Parti, 16 Nisan’da yapılacak referandum oylamasına 50 gün kala kampanyasını tanıtıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu’na gelmesi planlanan yaklaşık 40 bin partiliye, “50 gün boyunca çalmadık kapı bırakmayın” mesajını verecek.

Salonda ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi esnasından şehit olan AK Parti'nin seçim kampanyalarının yaratıcısı Erol Olçak ile oğlunun portresi yer aldı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ! BAHÇELİ GÖRÜNTÜLERİ

Tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı mesajı okunacak. 15 Temmuz gecesi yaşananların özel olarak işleneceği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüntülerde yer alacak. Toplantı ile beraber AK Parti’nin halk oylaması kampanyası fiilen başlayacak. Başbakan Yıldırım, toplantının ardından partisinin merkez karar ve yönetim kurulunu toplayacak. Yıldırım, akşam da eski milletvekilleri ve eski il başkanları ile yemekte buluşarak, referandum kampanyası için katkı isteyecek.

BAŞBAKAN HALKA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün Türkiye’nin aydınlık yarınlara kapılarını aralayacak 16 Nisan halk oylaması için kampanyamızı resmen başlatmış oluyoruz” dedi. Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"RESMEN BAŞLATIYORUZ"

Yerimiz dar ama gönlümüz 80 milyonu alacak kadar geniş. Bugün 25 Şubat. Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak 16 Nisan halkoylaması için resmen kampanyamızı başlatıyoruz.

Bugünden itibaren siz değerli yol arkadaşları, gençler, hanımefendiler, beyefendiler, bütün teşkilatımız.

"EMİNİM Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ ŞU ANDA İZLİYOR"

Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, her renginden, her kokusundan ülkem insanı, 80 milyon akın akın burada ve yükselen bir ses var, meydanlardan güçlü Türkiye için, sürekli istikrar için kararımız evet...

Eminim ki, kutlu yürüyüşün ilk adımını atan kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız bu muhteşem tabloyu izliyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyoruz.

TURKUAZ PLATFORM

Ankara Spor Salonu’ndaki tanıtım toplantısı 11.00’de başlayacak. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın salona girişte partilileri selamlamaları için turkuaz renkli bir platform kuruldu. Parti yöneticileri salonun ortasında, partililer ise tribünlerde yer alacak.

YABANCI MİSYON

123 yabancı misyon şefine davet gönderildi. Yalnızca Türkiye’de görev yapan yabancı misyon şefleri salonda olacak. Yurtdışından misafir olmayacak. Diğer siyasi partilerin yöneticilerine ise davetiye gitmedi.



GRAFİTİ İLE ‘EVET’

Salon içerisine kırmızı-beyaz, turuncu-beyaz ve mavi-beyaz renklerde “Evet” yazıları asıldı. AK Parti Gençlik Kolları’na bağlı gençlerin grafiti ile yazdıkları “Evet”ler de salonda yer aldı.

SLOGANLAR EKRANDAN

AK Parti, bugünkü tanıtım için toplam 6 slogan hazırladı. Sloganlar, Başbakan Yıldırım’ın konuşması sırasında kürsünün arkasında bulunan dev ekrandan kamuoyu ile paylaşılacak. Referandum için hazırlanan 6 şarkı da salondaki partililere dinletilecek.



ÖZEL DAVETLİLER

Kuruluşundan bu yana AK Parti’de görev almış, ihraç veya istifa yoluyla ayrılmamış bütün yöneticiler tanıtım toplantısına özel olarak davet edildi.



‘EVET’, LOGONUN ÖNÜNDE

Salonda AK Parti logosu göze batmayacak şekilde kullanılacak. “Evet” ibareli daha büyük ve görünür halde olacak. Salon Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz balonlarla süslenecek.



500 GAZETECİ

Toplantıya 30’u uluslararası toplam 400 sivil toplum kuruluşu davet edildi. 60’ı yabancı toplam 500 basın mensubu da toplantı için akredite oldu. Basın mensupları için özel bölümler oluşturuldu.



EVET MÜHÜRLERİ:

Salona Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti bayrağı asıldı. Kürsünün yan taraflarında “Evet” mühürleri kullanıldı

"ÇOK COŞKULU VE HEYECAN VAR"

Toplantının koordinasyonundan sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, dün Ankara Spor Salonu’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şahin, “Kampanya döneminde kullanacağımız sloganlarımızı, müziklerimizi halkımızla paylaşacağız. Çok coşkulu, heyecan verici parçalarımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir programı icra edeceğiz. Bu salondan yükselecek enerji 81 ilimize yayılacak ve çok güzel bir kampanya dönemini gerçekleştireceğiz” dedi.